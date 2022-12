BLACK LILYS – New era

Oha, diese großartige, sehr angloamerikanisch angehauchte Musik hätte ich den BLACK LILYS aus Frankreich gar nicht zugetraut. Schon die ersten Worte, die auf „New era“ fallen, beschreiben ziemlich gut, was uns das Geschwisterpaar auf diesem Album bieten wird: „Walking slowly on your tiptoes“ („Störm“). Denn genauso langsam tänzelnd und balancierend bewegt sich Camilles Stimme durch die Songs, die von den Gitarren ihres Bruders Robin gebaut werden. Dabei klingt sie manchmal nach der Verruchtheit einer BILLIE EILISH, dann aber wieder so zart und verletzlich wie ihre Namensvetterin von MILK & BONE. Überhaupt sind einige Dinge ähnlich wie bei den Kanadier:innen: Schließlich sind auch die ein Duo und waren schon mehrfach Teil von Soundtracks. Letzteres kann man sich bei den BLACK LILYS auch ganz hervorragend vorstellen, denn „New era“ klingt nach den dunklen Ecken des Lebens, in die man ein Licht stellen möchte – und dies mit der Musik des Duos auch tun kann.

Den Geschwistern ist hier ein wirklich starkes Werk gelungen, das hoffentlich seinen Weg hinaus in die Welt und durchaus auch in den Erfolg finden wird. Eine neue Ära könnte angebrochen sein im Bereich der Singer/Songwriter. Wer hätte gedacht, dass die neue Galionsfigur aus Frankreich kommen würde? Stark.





Bewertung: 8,5/10 Veröffentlichungsdatum: