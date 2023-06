ANGER MGMT – Anger is energy

Anger ist ein guter Begriff für das, was uns aus den Boxen entgegenschallt. Hier greift Wut um sich, bricht sich Bahn, nimmt keine Rücksicht auf etwaige Zerstörungen und hinterlässt ein Schlachtfeld aus Gedanken. ANGER MGMT prügeln (ja, das tut das Schlagzeug tatsächlich) sich durch ihre Songs, aber auf eine Art, die schon an Martial Arts zu erinnern vermag. Hier ist viel künstlerisch, wenn auch noch unbehauen und roh, so zeigen ANGER MGMT doch, wie viel Wucht in und hinter ihnen steckt.

Die Gitarren spielen sich in einen wavigen Rausch, wie man ihn von DRONNING MAUD LAND oder den sehr frühen GARDEN OF DELIGHT kennt, sprich: Man findet sich in den 90er Jahren wieder. Wobei ANGER MGMT durchaus noch mehr in Richtung Punk, Indie und Alternative wandern, als sich wirklich dem Wave zu widmen, dennoch hört man immer wieder solcherlei Bestandteile in den Songs heraus, die sich auf „Anger is energy“ finden. Und die Schwermut, ja Düsternis, die darin steckt, spiegelt sich oftmals auch in den Texten wieder, die von Angststörung, Depression und sozialer Ausgegrenztheit handeln. Doch immer hat man das Gefühl, dass sich mit der innewohnenden Wut all diese Dinge bekämpfen lassen, denn Wut hat auch immer etwas mit Mut zu tun, zumindest im Falle von ANGER MGMT.

