100BLUMEN – Hoffnung halt´s Maul!

Die Neuerung zuerst: 100BLUMEN haben aufgerüstet und mit Akki von OIRO einen Bassisten in die Band geholt. Und das tut ihrem Sound meiner Meinung nach verdammt gut, denn der neu hinzu gekommene Tieftöner verleiht „Hoffnung halt´s Maul“ im Gegensatz zum Vorgängeralbum noch mal eine dicke zusätzliche Portion Druck. Abgesehen von dieser Neuerung bleibt die Band ihrem Sound jedoch treu: Während sich manch andere Formation soundmäßig gerne mal zwischen zwei Stühle setzt, bilden 100BLUMEN um sich herum direkt einen kleinen Stuhlkreis, bestehend aus Punk, Wave, Noise, Elektro und Industrial (man beachte den Track „World of grief“!). Durchgängig tanzbar und stellenweise gar hypnotisch, zugleich aber auch mit einer gehörigen Portion Wut im Bauch untermauern die Rheinländer einmal mehr den Ausnahmestatus, den sie in der deutschen Punklandschaft belegen und liefern mit „Hoffnung halt´s Maul“ eines der spannendsten Alben für diesen Herbst ab.





Bewertung: 7,5/10 Veröffentlichungsdatum: 07.10.2022