NECKARIONS – The rise of…

Bei den NECKARIONS handelt es sich um vier nicht mehr ganz junge Herren aus Stuttgart, die 2018 beschlossen haben, den Missständen dieser Welt eine gesunde Portion Punkrock entgegen zu setzen. Und auch wenn dieses Ziel möglicherweise ein wenig zu ambitioniert erscheinen mag, so ist man dieser Tage doch froh zu sehen, dass die Neckar-Stadt nicht vollends den Schwurbler*innen und Corona-Leugner*innen überlassen wird. Musikalisch bieten die 10 Lieder auf „The rise of…“ recht individuell ausgestalteten Punkrock der alten Schule, der auch gerne mal Ausflüge in Richtung Rockabilly („My California dreamin´“) oder Surf-Sound („Howling surf“) wagt. Für den besonderen Wiedererkennungswert sorgt der charakteristische Tremolo-Gesang, der gewisse Ähnlichkeiten zu JELLO BIAFRA aufweist. „We are all united now“ erinnert mich zudem ein wenig an alte SOCIAL DISTORTION-Sachen, um noch mal einen prominenten Vergleich anzubringen, der sich jedoch nicht auf das komplette Album übertragen lässt. Insgesamt ein durchaus interessantes Debüt, welches im Endeffekt allerdings noch ein wenig mehr Punch vertragen könnte.

Bewertung: 6/10 Veröffentlichungsdatum: 28.05.2021