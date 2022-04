BLECHREIZ – Flight of the Bumble Bee

Kurze Einführung zu BLECHREIZ: Die Band hat sich 1983 in West-Berlin gegründet und avancierte im Laufe der Folgejahre neben Bands wie NO SPORTS, SKAOS oder THE BUSTERS zu den wichtigsten Wegbereitern der deutschen Ska-Bewegung. Nach zwischenzeitlicher Auflösung Mitte der 1990er Jahre fand die Band 2008 wieder zusammen und tritt seitdem vor allem live immer mal wieder in Erscheinung. Bei dem nun erscheinenden Album „Flight of the Bumble Bee“ handelt es sich nicht um ein Werk mit neuem Songmaterial, sondern um ein Sammelsurium aus Stücken ihrer zuvor veröffentlichten Tonträger, wobei einige allerdings neu aufgenommen wurden. Klingt zunächst etwas verwirrend, macht allerdings insofern Sinn, da die Alben der Band teilweise seit vielen Jahren nicht mehr erhältlich sind. Allerdings sollte die Frage gestattet sein, ob es wirklich nötig war, den bekanntesten Song der Band „Bumble Bee“ in gleich vier unterschiedlichen Versionen (darunter auch ein elektronischer Remix) auf die CD zu packen. Vielleicht hätte man stattdessen doch lieber ein paar weitere Lieder wie „Rude gangsters“ oder „Iwan (Rudy – a message to you)” ergänzen sollen. Berücksichtigt wurden hingegen Klassiker wie „Out tonight“, „Polly“ oder das in Deutsch gesungene „Gewalt regiert“, mit dem die Band einst ein wichtiges antirassistisches Statement während der so genannten Baseballschlägerjahre abgeliefert hat. Insofern ist diese Zusammenstellung trotz seiner Bienen-Überdosis eine klare Empfehlung an alle Ska-Interessierten, die bislang noch nicht in den Genuss der vorherigen BLECHREIZ-Alben gekommen sind.

Bewertung: 7,5/10 Veröffentlichungsdatum: 08.04.2022