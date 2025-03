DAY DRINKER – Into an early grave

DAY DRINKER stammen zwar aus Belgien, musikalisch scheinen sie sich hingegen eher an der Bostoner Streetpunk-Schule zu orientieren. Mit dezentem Rock´n´Roll Einschlag und einem Faible für Singalongs erinnern sie an Bands wie STREET DOGS, DUCKY BOYS oder THE BRUISERS, wobei sie von Letzteren passenderweise auch „These two boots of mine“ covern. Positiv fällt direkt auf, dass DAY DRINKER neben dem männlichen Hauptgesang auch über eine zusätzliche weibliche Gesangsstimme verfügen, was sowohl im Wechsel, als auch im Duett hervorragend funktioniert. Und auch sonst ist das richtig guter Stoff, den sie auf „Into an early grave“ auftischen. „The family“ ist eine Mitgröl-Hymne allererster Güte, der Fußball-Fans und Working Class-Nostalgiker*innen gleichermaßen Freudentränen in die Augen treiben dürfte. Ein weiteres Highlight ist „Wohin du gehst“, das aufgrund seines deutschsprachigen (!) Textes zwar ein wenig aus dem Rahmen fällt, aber absolute Ohrwurmqualitäten besitzt. Ein beachtenswertes Debüt-Album, das definitiv Durst auf mehr macht.

