TWO STAR REVIEW – Wouldn´t pay more than 5,99

„Musik irgendwo zwischen LEATHERFACE und TURBONEGRO“ spoilert ein handgeschriebener Zettel, den mir Labelbetreiber Fö konspirativ dieser CD von TWO STAR REVIEW beigefügt hat. Zwar kann ich den Vergleich mit Erstgenannten auch nach mehreren CD-Durchgängen nur sporadisch nachvollziehen, die Parallelen zu der Norwegischen Death Punk Legende sind hingegen umso deutlicher: Mit breitbeinigen Schweinerock-Riffs und treffsichere Singalongs erinnern Lieder wie „Time has come“ oder „Busting clouds“ an selige „Apocalypse Dudes“-Zeiten, wobei ich mir einbilde, stellenweise auch mal die UK SUBS herauszuhören. Aber im Endeffekt sind all diese Vergleiche hinfällig, denn die sieben Stücke auf „Wouldn´t pay more than 5,99“ sind so gut, dass sie eigentlich auch ohne Namedropping auskommen sollten. Die Erlaubnis, sich ab sofort in FOUR STAR REVIEW umzubenennen, ist von meiner Seite aus hiermit erteilt.

