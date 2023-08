MENSCHABSTINENZ – Woke/Life Balance

Ich sag mal so: Projekte, bei denen Bandmitglieder von BERLINER WEISSE und BAND OHNE NAMEN mitwirken, stehen von Natur aus nicht gerade im Verdacht, in der Speerspitze der Wokeness-Bewegung angesiedelt zu sein. Insofern ist der Plattentitel „Woke/Life Balance“ wohl eher durch die Ironie-Brille zu betrachten, was jedoch keineswegs bedeuten soll, dass es bei MENSCHABSTINENZ nicht auch politisch zur Sache geht. Die Band (oder ist es aufgrund der Vielzahl an Beteiligten eher ein Kollektiv?) aus dem HoGeSatzbau-Umfeld bezieht nämlich sehr wohl Stellung gegen gesellschaftliche und szeneinterne Missstände, vermittelt dabei jedoch eher eine generelle Grundstimmung, anstatt sich an der Vertiefung konkreter Beispiele abzuarbeiten. Und auch musikalisch wird auf dieser 6-Track-EP eher mit grobem Besteck operiert: Die Kombination aus einfach gehaltenem Street- und Deutschpunk samt bellendem Gesang erinnert an Bands wie GOYKO SCHMIDT, TURBOLOVER oder die eingangs bereits erwähnten BERLINER WEISSE, wobei jedoch auch immer mal wieder kleine Schmankerl wie Piano-Klänge oder ein Rap-Part (siehe BRIAN DAMAGE-Feature in „Blut geleckt“) eingebaut werden. Insofern: File under „Progressive Oi!“

