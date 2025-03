LION´S LAW – Evermore

Fünf Jahre sind seit der letzten regulären Albumveröffentlichung des französische Streetpunk-Flaggschiffs LION´S LAW vergangen. Das damalige Werk „The pain, the blood and the sword“ überraschte nicht nur mit einigen Texten, die die Franzosen in ihrer Landessprache zum Besten gegeben haben, sondern zeigte die Band auch von einer noch härteren und aggressiveren Seite als zuvor. Auf ihrem neuen Werk „Evermore“ kehrt sich dieser Trend wieder um. Vielmehr scheint es so, als hätten sie sich in Sachen Songwriting einiges von ihren katalanischen Freunden CRIM abgeschaut: Mit einprägsamen Gitarrenmelodien, gedrosseltem Tempo und vielstimmigen Singalongs klingen die Lieder hymnischer als je zuvor, und auch von den französischen Texten haben sich LION´S LAW inzwischen wieder verabschiedet. Dennoch findet man auf der Platte auch vereinzelt Stücke wie „The code“ , in dem die Geschwindigkeit noch einmal angezogen wird, oder mit „I ran“ einen überraschenden Cover-Song der früheren britischen New Wave-Band A FLOCK OF SEAGULLS. Alles in allem aus meiner Sicht das bisher beste Album der Franzosen!

