FERIEN AUF DER RATIOFARM – Unser Mitgefühl hat Grenzen

Okay, der Bandname kickt in jedem Fall schon mal von Beginn an. Und apropos von Beginn an: Diese (leider nur) 4-Track-EP hat dich vom ersten Song, ja, eigentlich von der ersten Harmonie an. Und du hast sie auch – in dein Herz geschlossen. Der titelgebende Opener hat absolute KETTCAR-Qualitäten, textlich wie musikalisch. Aber sie können es auch punkiger, wie die Frankfurter dann mit dem punktypisch kurzen „Mieser Plan“ beweisen.

„Unser Mitgefühl hat Grenzen“ bietet herausragend gute Rockmusik mit mehr als guten politischen Texten. Der Band gelingt es, Songs zu schreiben, die man sofort mitsingen, ja, gar mitschreien möchte und die man sich sehr leicht auf der Bühne vorstellen kann. Denn hier dürften FERIEN AUF DER RATIOFARM auch ziemlich überzeugend sein. Zunächst einmal sind sie es aber mit dieser EP, die das hoffentlich bald kommende Album bereits gierig erwarten lässt. Hier könnte eine große Sache auf uns alle zukommen, wenn diese Qualität gehalten werden kann. Ich bin da guter Dinge und warte. So lange höre ich diese EP eben ein bisschen häufiger. Alles andere als schlecht.

Meine Bewertung