ESRAP & GASMAC GILMORE – … weil sie Wien nicht kennen

Deutsch, Türkisch, Klezmer, Indie, Balkan und ganz viel Wien. Denn EsRAP kennen Wien. Und GASMAC GILMORE geben ihren musikalischen Senf zu den Texten der beiden Geschwister hinzu. So entsteht mit „… weil sie Wien nicht kennen“ ein Album, das wahrscheinlich häufig mit dem Wort „multikulti“ in Verbindung gebracht – und das trifft auch irgendwie zu, greift aber absolut nicht weit genug und ist vielmehr allzu plakativ für die Vielschichtigkeit dieses Albums und dieser Musik. Hier mischen sich metallische Gitarren mit überbordender Tanzwut, tiefgreifende, persönliche Texte mit hüftschwingenden Balkanbeats, Sprechgesang, der allein durch die Betonung schon an FALCO gemahnt, mischt sich mit türkischer Folklore. EsRAP & GASMAC GILMORE machen mit „… weil sie Wien nicht kennen“ einiges richtig und schaffen es, ein wirklich interessantes, nie oberflächliches Album zu produzieren und sicherlich viele, ebenfalls sehr verschiedene, Menschen auf ihre Seite zu ziehen.

Normalerweise würde ich so ein Album eher zur Seite legen, aber ich freue mich, dass es den Weg zu mir gefunden hat. Endlich mal was richtig Neues, das in seinen allerbesten Momenten auch noch an GOGOL BORDELLO erinnert.

