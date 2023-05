Elbjazz 2023

Muss man das Elbjazz eigentlich noch erklären? Inzwischen kann man das Festival am Hamburger Hafen als eines der bedeutendsten Jazz-Festivals Deutschlands bezeichnen, wenngleich es von der Größe nicht mit dem Dixieland Festival Dresden oder der Düsseldorfer Jazzrally mithalten kann, und verglichen mit den rund 250 nationalen Jazzfestivals, die es zum Teil schon seit mehr als 50 oder 60 Jahren gibt, sicherlich nach wie vor eher zu den „Neulingen“ zählt.

Doch den Begriff „neu“ kann man im Grunde auch schon wieder streichen, schließlich wird bereits seit 2010 in der Kulisse des Hamburger Hafens musiziert. Traditionell werden an der Elbe wieder zwei Tage lang alle Jazzfans auf ihre Kosten kommen. Und wie das Programm bereits verrät, werden nicht nur Jazzliebhaber ihren Spaß haben, sondern auch Musikfans aus anderen Genres. Sei es auf dem Werftgeländ von Blohm+Voss, vor Bühnen in der Hafencity, in der Hauptkirche St. Katharinen, dem Mojo-Club am Anfang der Reeperbahn, in der Schiffbauhalle oder natürlich der Elbphilharmonie. Ein Wochenende, das sich zwischen riesigen Kränen, großen Docks und den typischen Hamburger Barkassen abspielt – diesmal allerdings erst zwei Wochen nach Pfingsten.

Das Programm zeigt sich vielfältig wie eh und je, zu den musikalischen Acts kommt noch ein vielfältiges Rahmenprogramm hinzu, bestehend aus Workshops, Kinderprogramm, Filmen und Ausstellungen.

Musik: ADI OASIS, AGUSTÍN PARDO & JAZZHALL LARGE ENSEMBLE, ALOGTE OHO & HIS SOUNDS OF JOY, ANDREAS SCHAERER & KALLE KALIMA, ANOTHER HEROES BAND, BASTIAN MENZ QUINTETT, CAMILLA GEORGE, CÉCILE MCLORIN SALVANT, CHERISE, CLEO & DAVID GRABOWSKI, DERYA YILDIRIM & GRUP ŞIMŞEK + SPECIAL GUEST DUYGU AĞAL, DIRK ACHIM DHONAU, DJ PARI – THE JAZZ EXPLOSION, DOMI & JD BECK, DOPE LEMON, DUSTY DONUTS DJ-SET, FABRIZIO CAMMARATA, HANIA RANI, HFMT BIGBAND FEAT. ERIK VAN LIER + LAURI KADALIPP, HORST HANSEN TRIO, IVYMIND FEAT. SVEN KERSCHEK, JAZZKANTINE, JOSÉ JAMES, LAMBERT, LISA WULFF QUARTETT, MARKUS BECKER & LUTZ KRAJENSKI, MARY HALVORSON/TOMAS FUJIWARA DUO, MEUTE, MICHAEL WOLLNY TRIO, MORITZ HAMM QUARTETT, NDR BIGBAND & OMAR SOSA, NILS WÜLKER & BAND, NORLYZ, NORWEGIAN WIND ENSEMBLE + MARIUS NESET + ERLEND SKOMSVOLL, PAUL BESKERS TRIO FEAT. PERCY PURSGLOVE, PELICAN CROSSING, POUYA ABDI QUARTETT, SALOMEA, SARAH MCCOY, SKILBECK, STEVE TURRE SEXTET, THE JAKOB MANZ PROJECT, TIGRAN TATEVOSYAN TRIO, TILAR, TINGVALL TRIO, TOMEKA REID QUARTET, UNKNOWN MORTAL ORCHESTRA, VADIM NESELOVSKYI, VADIMS DMITRIJEVS QUINTETT FEAT. CHARLIE PORTER, WENDY MCNEILL

Datum: 09./10.06.2023

Ort: Hamburger Hafen und umzu

Zuschauer: ca. 15.000

Tickets: https://www.elbjazz.de