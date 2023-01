BEEFY AS TORO – Va por ti Cabrón

Vinyl-Krise und CD-Müdigkeit sorgen dafür, dass mittlerweile auch zunehmend EPs in Kassetten-Form erscheinen. So auch im Fall von BEEFY AS TORO, deren Tape „Va por ti Cabron“ zuallererst einmal durch seine professionelle Aufmachung inklusive Downloadcode besticht. Die A-Seite beinhaltet drei schwungvolle Punkrock-Songs mit leichtem Schweinerock-Aroma, wobei die Stücke allesamt über ein beachtliches Tempo verfügen. Das tritt einerseits zwar mächtig Arsch, allerdings ähneln sie sich dadurch auch recht stark, was auf Albumlänge möglicherweise zu gewissen Abnutzungserscheinungen führen könnte, in diesem Fall mit überschaubaren knapp sieben Minuten jedoch nicht großartig ins Gewicht fällt. Die B-Seite ist hingegen eher als eine Art Bonus zu sehen, denn hier finden sich lediglich noch eine spanische Version des (im Original auf Englisch gehaltenen) Titeltracks, sowie ein zusätzliches Akustikstück (siehe unten verlinktes Video) wieder. Alles in allem eine gelungene Sache!