AUSSCHREITUNG – Welt am Galgen

Zunächst bleibt erstmal positiv festzuhalten: Obwohl sich AUSSCHREITUNG im Bereich des politischen Deutschpunks bewegen, sind die Texte auf ihrem mittlerweile dritten Album keineswegs so Parolen behaftet wie der Bandname zunächst befürchten lässt. Anstatt einfach nur gegen Nazis, Staat & Kapital zu wettern, reflektieren die fünf Brandenburger*innen unliebsame Themen wie Querdenker, Umweltzerstörung und soziale Kälte eher aus der Beobachterposition, wissen an bestimmten Momenten aber auch das Leben wertzuschätzen und sich auf seine positiven Seiten zu fokussieren. Untermalt wird dies mit ziemlich rockigem Punkrock, der mich gelegentlich an L.A.K., stellenweise auch an eine moderne Version von KAPITULATION B.O.N.N. erinnert. In dem Stück „Ausweg“ wird sogar gerappt, why not… Abgerundet wird das Album durch eine satte Produktion von Kurt Ebelhäuser, die bei genauerer Betrachtung für Deutschpunk-Verhältnisse aber womöglich doch eine kleine Spur zu sauber ausgefallen ist.

