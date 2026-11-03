ACTA NON VERBA – s/t

„Taten statt Worte“ – wer in der Schule Lateinunterricht hatte, wird vermutlich keine Probleme bei der Übersetzung des Bandnamens haben. Aber keine Sorge: ACTA NON VERBA verfassen ihre Texte nicht in Latein, sondern auf Englisch. Die Band aus Florida spielt melodischen Oi!- und Streetpunk, der meist energisch nach vorne prescht, gelegentlich aber auch mal einen Gang zurück schaltet, wie beispielsweise in der melancholischen Hymne „Last round“. In „Better than before“ schimmert sogar ein kleiner Hardcore-Einfluss durch. Ein weiteres Highlight ist das Stück „21 guitar salute“, welches im Original von THE PRESS stammt – einer Band, die in Europa zwar kaum jemand kennt, die aber vor allem in den frühen 1990er Jahren in den USA zu den Wegbereitern der dortigen antifaschistischen S.H.A.R.P.-Bewegung gehörte. Während es sich bei den fünf Songs auf der A-Seite um neue Aufnahmen von ACTA NON VERBA handelt, wurden die vier Songs auf der Rückseite der LP bereits im letzten Jahr in digitaler Form als Demo veröffentlich. Diese Songs klingen insgesamt zwar etwas rauer, fügen sich aber ohne qualitative Abstriche mit dem neuen Material zu einem überdurchschnittlich guten Punk-Album zusammen. Auf das in Zukunft noch viele weitere Taten folgen werden.

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