PAINKILLER PARTY – It´s never too late to have a happy childhood

Die wilde Einhorn-Party geht weiter! Wir erinnern uns: Bereits vor zwei Jahren hatten PAINKILLER PARTY auf „Welcome to the Party“ mit ihrer kruden Kombination aus weiblichen Growls, Metalcore-Riffs, Elektro-Sounds und frivolen Anzüglichkeiten für Furore gesorgt, nun gibt es mit „It´s never too late to have a happy childhood“ Nachschlag für die feierwütige Meute. Doch ich fürchte, auch diesmal wird die Anzahl der Partygäste überschaubar bleiben. Zu speziell die Musik, zu verstörend die Attitüde. Oder eher umgekehrt? Wer weiß. Wobei ich sagen muss, dass der Titeltrack im Gegensatz zu den restlichen Lärmattacken fast schon eingängig ist – oder ich mir zumindest vage vorstellen könnte, dass sich einige nicht mehr gaaaanz nüchterne Personen dazu auf einem völlig eskalierenden Festival unter der richtigen Medikation von chemischen Substanzen in den Moshpit stürzen. Im Zweifelsfall halt auch mit einem riesigen, aufblasbaren Penis auf dem Rücken geschnallt.

Bewertung: 4/10 Veröffentlichungsdatum: 17.09.2021