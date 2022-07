ÉQUIPE DE FOOT – Geranium

Von der Promoagentur 5ive Roses Press sind wir ja durchaus schräge Töne gewöhnt. Aber bei ÉQUIPE DE FOOT ist es nicht direkt erkennbar, wohin die Reise gehen wird. Der Opener beginnt recht ruhig mit einem Klavier und melodischem Gesang, dazu Drums aus der Ferne. EELS? Im folgenden Song sind schiefe Blockflöten und Handclaps die markantesten Eckpfeiler. Vielleicht VIOLENT FEMMES? Erst ab dem dritten Stück „Silly Seal, asleep, rolling down a hill“ treten die lauten Indierocksounds in Erscheinung, und bei „Quatre-vingt-quartorze“ fühle ich mich dann doch ein wenig an CURSIVE erinnert, die die bereits erwähnten unterschiedlichen Attribute ebenfalls miteinander vereinen, bevor mir zum Ende des Songs die SMASHING PUMPKINS in Erinnerung kommen. Schönes Stück! Aber wir haben ja erst ein Drittel des Albums geschafft. Weitere Referenzen gewünscht? SONIC YOUTH, THE WOMBATS, METZ, PSYCHED UP JANIS, ELLIOTT SMITH. Man ahnt es schon: die beiden Jungs haben seit den Neunzigern viel Indie gehört und ein gutes Gespür fürs Songwriting entwickelt. Moment mal… zwei Jungs? Ja, bei ÉQUIPE DE FOOT handelt es sich tatsächlich nur um ein Duo. Wie sie das live umsetzen wollen? Keine Ahnung. Im Info steht nur, dass die beiden Singer-Songwriter Popsongs schreiben und sie live wesentlich lauter spielen. Kann ich mir am Ende dieser Platte sehr gut vorstellen. Hört ruhig mal rein, wenn Ihr mit den genannten Bands etwas anfangen könnt! Mir gefällt’s – ziemlich gut, sogar!





Bewertung: 7,5/10 Veröffentlichungsdatum: 10.06.2022