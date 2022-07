Das Ox-Kochbuch 6 – Kochen ohne Knochen

Dass sich das Konzept der veganen Punk-Rezepte so gut vermarkten lässt, war den Autoren vor zehn Jahren sicherlich noch nicht klar, als die erste Ausgabe ihrer OX-Kochbuchreihe erschien. Aber die vegane Küche hat sich von einer alternativen Ernährungs- und Lebensform mittlerweile zu einem respektablen Trend entwickelt. Dies wird zwar mancherorts kritisiert, schließlich war die Grundidee dahinter durchaus moralischen Ursprungs (Tierethik, Umweltschutz, Welthunger, etc.) und nicht als ein Lifestyle konzipiert, der vorrangig der eigenen Fitness dienen soll. Aber den Tieren sind solche Unterschiede egal – sie profitieren so oder so davon.

Joachim Hiller (Herausgeber des Ox-Fanzines, Ex-Redakteur der Visions) und Uschi Herzer (ebenfalls ein Punk-Urgestein, in der Fanzine- und Konzertszene verknüpft) tun dies genauso. Denn inzwischen erscheint bereits das sechste Kochbuch aus dieser Reihe. Thematisch hat sich nichts geändert: auch in der neuen Ausgabe sind die meisten der über 170 Rezepten eher unkompliziert gestaltet, was für den fleischfreien Alltag sicherlich von Vorteil ist. Ob ein Gericht wie „Potato Wedges“ aber tatsächlich mit aufgenommen werden musste, lasse ich einmal dahingestellt. Wobei man sich natürlich auch die Frage stellen muss, welche Funktion Kochbücher in Zeiten von Websites wie Dailyvegan, Eat This!, der App Plantjammer und diversen vegangen Foodblogs eigentlich noch haben. Selbst bei chefkoch.de findet man inzwischen mehr als 25.000 vegane Rezepte. Aber vielleicht dient ein Kochbuch mittlerweile mehr als Ideengeber, was man denn so kochen könnte, während man darin herumblättert. Und es zeigt auf, was es zu den klassischen Fleischersatzprodukte wie Soja, Seitan und Tofu noch für Alternativen im Kochen gibt. Dabei klingen die Arbeitsanweisungen („wer keinen Mörser hat, packt die Gewürze in eine Plastiktüte und haut ordentlich mit dem Hammer drauf oder rollt einfach mit einer Bierflasche drüber) durchaus punkrockig und wurden außerdem mit Musiktipps zu jedem einzelnen Rezept versehen.

Wie rappten schon KING VEGANISMUS & DR. ALSAN? „Wenn Du nicht willst, dass es zwiebelt, mach den Wirsing an, du Lauch!“ In diesem Sinne: lasst es Euch schmecken!

Ventil Verlag

192 Seiten

14€ (D)