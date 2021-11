ANNA ABSOLUT – 2×3

Fangen wir einmal mit dem Offensichtlichen an: ANNA ABSOLUT spielen Deutschpunk. Insgesamt recht poppig und eingängig, zugleich aber auch mit einer gewissen „Fuck you“-Attittüde. Mit netten kleinen Gitarren-Melodien und Mitgröl-Chören. Und mit Texten, die mal in Richtung Fun-Punk tendieren, sich an anderer Stelle allerdings auch unmissverständlich mit politischen und gesellschaftskritischen Inhalten wie Sexismus oder (Anti-)Faschismus beschäftigen. Oder manchmal sogar Humor und Aussage direkt miteinander verbinden, wie beispielsweise in dem Stück „Hantelpunk“. Diesbezüglich lässt sich das Quartett aus Graz grob in der Ecke von Bands wie WIZO oder MÄNNI verorten, wenn ich ganz tief in meiner Erinnerung krame fallen mir als Referenz auch noch DIE HEILIGEN DREI KÖNIGE ein. Zwar können mich nicht alle Lieder auf „2×3“ auf Anhieb überzeugen (das Stück „Tagrausch“, bei dem auch TURBOBIER-Sänger Marco Pogo mitmischen darf, hat leider schon ziemliches Ballermann-Niveau…), aber insgesamt ist hier auf jeden Fall für ein recht kurzweiliges Hörvergnügen gesorgt.





Bewertung: 7/10 Veröffentlichungsdatum: 15.10.2021