Alínæ Lumr 2022

Eines der idyllischsten Festivals hierzulande findet im brandenburgischen Storkow statt, ein kleines Stück südöstlich von Berlin. Dort wird inzwischen schon zum sechsten Mal (die letzten beiden Jahre fielen coronabedingt aus) das charmante Alínæ Lumr-Festival ausgetragen. Auch wenn noch nicht alle Bands bestätigt wurden, liest sich das Line-Up bereits jetzt wieder sehr geschmackssicher. So spielen Bands wie die isländische Songwriterin EMILIANA TORRINI neben dem elektroakustischen Ensemble BRANDT BRAUER FRICK und der anatolischen 70s Psychedelic-Band DERYA YILDIRIM & GRUP SIMSEK. Dabei wird das ganze Dorf mit einbezogen, denn die Konzerte finden zum Teil in der Burg, auf dem Marktplatz, in der Kirche oder neben dem Mühlenfließ statt. Klingt süß? Ist es auch!

Datum: 12.-14. August 2022

Ort: 15859 Storkow, Brandenburg

Zuschauer: ca. 2.000

Bands: ALBERTINE SARGES • ALEX MAYR • ANNA ERHARD • BRANDT BRAUER FRICK • DAS PARADIES • DERYA YILDIRIM & GRUP ŞIMŞEK • EMILIANA TORRINI & THE COLORIST ORCHESTRA • OSKA • SIR WAS • SLOE PAUL • TRISTAN BRUSCH • …

