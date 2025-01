TALCO – 20 anniversary

Vielleicht wird es ja eine neue Faustregel, dass zu jedem vollem Bandjubiläum ein Live-Album von TALCO erscheint. Zumindest veröffentlichten die Italiener vor einer Dekade mit „10 years – Live in Iruna“ bereits einen Livemitschnitt, nun folgt mit „20 anniversary“ der nächste Streich. Wobei bei es sich hierbei im Gegensatz vom Vorgänger nicht um den Mitschnitt eines einzelnen Konzertes handelt, sondern um eine Zusammenstellung von Live-Aufnahmen, die im Rahmen der Tour zur letzten „Videogame“-LP entstanden sind. Nichtsdestotrotz wird die brodelnde Atmosphäre der Konzerte in den Liedern dank des standortübergreifend mitsingfreudigen Publikums sehr gut transportiert, unabhängig davon, ob nun „“L´odore della morte“ in Madrid, „Bomaye“ in Prag oder „Malandia“ in Chemnitz zum Besten gegeben wurde. Es ist schon beeindruckend, wie groß TALCO in den letzten Jahren geworden sind, und auch mit welchem Elan sie auch heute noch auf der Bühne stehen. Insofern ist „20th anniversary“ nicht nur ein Pflichtkauf für eingefleischte Fans, sondern könnte durchaus auch diejenigen anfixen, die bislang noch nicht in den Genuss einer TALCO-Show gekommen sind.

