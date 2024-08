SCHNAPS – Alles verdampft

Ein Blick auf die hier vorliegende Vinyl-Veröffentlichung genügt, um zu der Erkenntnis zu gelangen, dass bei SCHNAPS Enthusiasten am Werk sind. Ich habe selten so eine liebevoll gestaltete Veröffentlichung in den Händen gehalten: Ein hochwertiges, mattes Gatefold-Cover mit edlen Hochglanz-Applikationen, marmoriertes Receycling-Vinyl in schwerer 180gr Qualität, ein mit Texten bedrucktes Innersleeve, dazu mehrere Bögen mit ausgestanzten Aufklebern, mit denen man das Artwork nach Lust & Laune individuell ergänzen kann… Man könnte fast schon meinen, das Duo aus Wernigerode hätte die Band nur in Leben gerufen, um ihre Idealvorstellungen einer LP-Veröffentlichung in die Tat umzusetzen. Aber Musik enthält das gute Stück natürlich auch: Auf „Alles verdampft“ befinden sich ein Dutzend solide Deutschpunk-Tracks, die mich irgendwie an diverse Bands aus Norddeutschland erinnern. Allerdings weniger an TURBOSTAAT und Konsorten, sondern eher an so 90er Jahre-Kram wie ANTIKÖRPER, SHEEP ON A TREE, 3000 YEN und wie sie damals alle hießen. Stellenweise geht’s mit Stakkato-Riffs ziemlich flott nach vorne, in ruhigeren Momenten wird es gerne auch etwas rockiger oder man greift wie in „Eisbären auf Tromsø“ auf einen Ska-Offbeat zurück. Für eine willkommene Abwechslung in einigen Liedern sorgt zudem eine weibliche Gastsängerin. SCHNAPS spielen musikalisch vielleicht nicht unbedingt in der obersten Deutschpunk-Liga mit, haben mit „Alles verdampft“ aber dennoch ein sehr hörenswertes Album aufgenommen, dass zudem mit sehr durchdachten Texten zu überzeugen weiß. Und in Punkto Aufmachung wie eingangs erwähnt sowieso über jeden Zweifel erhaben ist.

