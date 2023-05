Maifeld Derby 2023

Zwischenzeitlich, genauer gesagt zum zehnten Jubiläum, stand das Maifeld Derby Festival in Mannheim auf der Kippe. Zu viel Arbeit bei zu wenig Ertrag – und so entschloss man bereits vorab, 2020 ein Jahr Pause einzulegen und zu schauen, ob die Energie der Veranstalter zurückkäme. Eine weise Entscheidung, denn was man damals noch nicht ahnen konnte, war das langzeitige virusbedingte Aus der Kulturbranche.

In der Zwischenzeit konnten die Macher um Timo Kumpf herum durch eine erfolgreiche Crowdfunding-Aktion und die Förderung der Stadt das kleine charmante Indie-Festival retten, das bereits 2021 in verkleinerter Form wieder am Start war und im letzten Jahr wieder zu alter Größe zurückfand.

Auch in diesem Jahr ist das Maifeld Derby wieder dabei und weiß bereits vorab, erneut durch ein äußerst abwechslungsreiches und geschmackssicheres Programm zu überzeugen. Zudem gaben die Veranstalter heute bekannt, das sogar die Preise für das Bier (und die nacht-alkoholischen Getränke) gehalten werden konnte. Festival-Herz, was willst Du mehr? In diesem Sinne: auf zum Maimarktgelände nach Mannheim!

Musik: AGAT, BAT FOR LASHES, BAXTER DURY, CABON ON PLUTO, CAROLINE ROSE, CHOR FÜR MENSCHEN DIE NICHT SINGEN KÖNNEN,CINEMAGRAPH, CUMGIRL8, DAS STERBEN, DEATH GRIPS, DEKI ALEM, DILLON, DITZ, EKKSTACY, ERREGUNG ÖFFENTLICHER ERREGUNG, FAGELLE, FLORIST, FULU MIZIKI, GLASS BEAMS, HOPE, INDIGO SPARKE, INTERPOL, JACK BOTTS, JEALOUS, JUNGSTÖTTER, KATYA, KERALA DUST, KIARA MALI, LEYA, LIME GARDEN, LISTENTOJULES, LOS BITCHOS, LOYLE CARNER, M83, MANDY INDIANA, MITSUNE, NAND, NICHTSEATTLE, NOGA EREZ, OVERMONO, PHOENIX, PISSE, PVA, ROLF BLUMIG, SAY SHE SHE, SEVDALIZA, SINKANE, SOPHIA BLENDA, SORCHA RICHARDSON, SORRY, SPOON AND THE FORKESTRA, SUNS OF THYME, SURF CURSE, TAMINO, TARA-LOUISE WITTWER, TEMMIS, THE HAUNTED YOUTH, UCHE YARA, VIAGRA BOYS, WARPAINT, ZULU

Datum: 16.-18.06.2023

Ort: Maimarktgelände, Mannheim

Zuschauer: ca. 15.000

Tickets: https://www.maifeld-derby.de