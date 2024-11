KOMMANDO MARLIES – Die Hoffnung stirbt zuerst (7″)

Es hat nicht lange gedauert zwischen Auflösung und Comeback: Im November 2022 hatten KOMMANDO MARLIES ihr überraschendes Ende verkündet, ebenso unerwartet stehen sie nun wieder auf der Matte und haben direkt eine neue EP im Gepäck, die als farbiges Vinyl auf Bakraufarfita Records erscheint. Als Neuerung haben sie sich einen Keyboarder mit ins Boot geholt, wodurch mich ihr Power-Pop beeinflusster Punkrock nun ein wenig an die letzten beiden TERRORGRUPPE-Alben erinnert. „Die Hoffnung stirbt zuerst“ enthält vier Stücke, von denen vor allem „Der Diktator fällt“ ein richtiger Ohrwurm ist. Doch auch im weiteren Verlauf der Platte wird deutlich, dass Frontmann Uwe Umbruch mit seinen früheren Bands wie PUBLIC TOYS, THE ROLVERS oder HOTEL ENERGIEBALL so viel Erfahrung im Songschreiben gesammelt hat, dass die Stücke so klingen, als hätte er sie in einer Zigarettenpause mal eben lässig aus dem Ärmel einer spackigen Lederjacke geschüttelt. Ich bin jedenfalls heilfroh, dass KOMMANDO MARLIES zurück sind und freue mich auf alles was da noch folgt!

