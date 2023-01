HELLSINGLAND UNDERGROUND – Endless Optimism

Oh, eine Platte aus Schweden! Geil! Allerdings bedienen HELLSINGLAND UNDERGROUND nicht den rotzigen Scandirock-Sound Marke HELLACOPTERS, den ich so mag, sondern orientieren sich eher gen USA und huldigen Ikonen wie NEIL YOUNG, BLACK CROWES und LYNYRD SKYNYRD. Sprich: Hier gibt’s klassischen Hard Rock, bluesigen Folk und Southern Rock zu hören. Und das macht die sechsköpfige Truppe verdammt gut. Durch sämtliche der 10 Songs zieht sich der im Titel verbriefte endlose Optimismus, selbst in den eher sentimentalen Stückrn wie „It Started with a Teardrop“ oder „Strangest Kind of Mind“.

Ein Gespür für gutes Songwriting und groovende Melodien sorgt in Kombination mit einem Rock’n’Roll Piano in den schnelleren Songs (“ Young and Dumb“, „Red Number One“, „Old White Men“) für eine gute Portion Kopf-Mitnick-Faktor, bisweilen sogar Tanzbarkeit.

Das hier ist Retro-Rock im besten Sinne: Keine zwanghafte Reproduktion alter Sounds und Klischees, sondern einfach gute Musik, die die Zuhörer:innen wahlweise zurück in den letzten Festivalsommer oder direkt in die 70er versetzt. Übers ganze Album verteilt entführen Harmonien und häufig mehrstimmiger Gesang auf einen fantastischen Trip durch die malerische Landschaft Nordschwedens voller faszinierender Begegnungen, wenn man Cover Artwork und Bandfotos Glauben schenken darf. In dem vermutlich nur von Rost zusammengehaltenen Tourbus der Band lässt man sich doch gerne auf diese Reise mitnehmen – die Songs versprechen eine Menge Spaß unterwegs.