GOOD VIEWS BAD NEWS – s/t

Die eigene Band nach einem BRAODWAY CALLS-Album zu benennen, zeugt einerseits von Geschmack und gibt zugleich schon mal in groben Zügen die musikalische Richtung vor, die die Hörer*innen erwartet. Insofern haben GOOD VIEWS BAD NEWS bereits bei der Namenswahl einiges richtig gemacht. Die fünf Songs auf dem Debüt-Tape der Berliner tragen demzufolge eine deutliche Melodic Punk Handschrift, scheuen sich allerdings wie etwa in „Fade way“ nicht davor, auch mal einen Gang runter zu schalten und die Grenzen des Songwritings in Richtung Emo oder Post-Rock auszuloten. „Don´t ask why“ erinnert mich wiederum an BANNER PILOT und hat sich nach mehrmaligem Hören inzwischen als mein persönlicher Lieblingstrack auf dieser EP herauskristallisiert. Von daher: Definitiv mehr gute Aussichten als schlechte Neuigkeiten was diese noch recht frische Formation betrifft!

