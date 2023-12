FERDINAND FÜHRER / AUTOBOT – Split EP (Tape)

Wie hat es Aristoteles doch mal so treffend formuliert: „Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile“. Insofern scheint es nur allzu sinnvoll, dass sich Ferdinand Führer (Autor, Gründer des kleinen Plattenlabels Nebula Fünf Enterprises sowie Mitglied der attraktiven Punkrock-Formation CLUB DEJA-VU) und Andre Lux (bekannt als Punk-Alleinunterhalter AUTOBOT und passionierter Strichfiguren-Comiczeichner) zusammengetan haben, um gemeinsam mit zwei befreundeten Mitmusikanten vier Liedern aufzunehmen, die aus einem im Laufe der Zeit entstandenen Fundus von ca. 300 Songideen ausgewählt wurden. All Killer, no Filler sozusagen, wobei diese Herausforderung angesichts einer Umsetzungsquote der angehäuften Ideen von gerade einmal 1,3% naturgemäß überschaubar ist. Wie auch immer: FERDINAND FÜHRER schickt die Stücke „Jede Zelle“ und „Deine Serien“ ins Rennen, AUTOBOT stellt seine Songwriting-Ergüsse bei „Roboterkampf“ und „Der Veranstalter“ zur Schau. Stilistisch sind sich die vier Songs jedoch recht ähnlich: Poppig-melodischer Punkrock mit feinsinnigem Humor, auf der Deutschpunk-Landkarte irgendwo zwischen BASH! und SUPERNICHTS angesiedelt Wobei der Song „Deine Serien“ für mich ganz klar der Favorit auf dieser EP ist. Alles in allem ein herzerfrischendes Hörvergnügen, welches leider viel zu schnell vorbei ist.

