BULLSHIT BOY – 2

Knallige Farben und Riot Grrrl-Attitüde scheinen die Markenzeichen von BULLSHIT BOY zu sein. Das Punk-Trio aus Hamburg legt hier seine zweite, auf neonpinkfarbenen 10“-Vinyl gepresste EP vor und präsentiert sich in den sieben darauf enthaltenen Songs ziemlich abwechslungsreich. So reichen ihre Einflüsse von britischem Punkrock über Rock´n´Roll und Beatmusik bis hin zu einem THE SPECIALS-Seitenhieb in „Too much ganja“. Das einzige deutschsprachige Stück „Langweilig“ hingegen erinnert mich mit seiner ausgeprägten Pop-Note derweil ein wenig an WIR SIND HELDEN, gefällt mir aber insgesamt weniger gut als die englischsprachigen Songs. Einen klaren Pluspunkt gibt es derweil für die äußerst geschmeidigen Bassläufe, und auch die gelegentlichen Orgeleinsätze passen gut ins Gesamtbild. „2“ ist jedenfalls alles andere als 08/15-Einheitsbrei, sondern vielmehr ein erfrischend eigenständiges Kleinod mit ordentlich Herzblut und viel Liebe zum Detail.

