THE CHOICE FEW – One way streets

THE CHOICE FEW haben sich zwar erst im Sommer 2019 gegründet, doch sie klingen wie eine Reminiszenz an die mittleren und späten Siebziger. Also an eine Zeit, in der sich Musikstile wie Punkrock, Glam, Power Pop oder Mod-Sound noch nicht klar voneinander abgrenzen ließen, weil sie noch nicht eindeutig definiert waren. Insofern mag es auch nicht verwundern, dass die Kanadier sich an all diesen Einflüssen bedienen, ohne dabei in irgendeiner Weise festgefahren zu klingen. Da wird mal eine feine 77er Punk-Nummer rausgehauen („Lost an found“), an anderer Stelle dem Pub Rock gefrönt („One way street“) oder ein THE LETTERS-Cover aufgetischt („Nobody loves me“). Den ganz großen Hit konnte ich unter den sieben Stücken dieser Mini-LP zwar noch nicht ausmachen, aber THE CHOICE FEW liefern hier ungeachtet dessen eine schöne Retro-Platte ab, die es durchaus verdient, gehört zu werden.







Bewertung: 7/10 Veröffentlichungsdatum: 19.03.2021