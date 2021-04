SPARROW 68 – Singin´ on the streets sounds of Oi!

Das Land Mexiko ist nicht gerade für eine florierende Punk-Szene bekannt. Wenn ich ehrlich bin, fällt mir außer den Nietenkaisern von ACIDEZ spontan keine einzige Band ein, die von dort kommt. Insofern tragen SPARROW 68 nun dazu bei, diesen weißen Fleck auf meiner persönlichen Punkrock-Landkarte ein wenig bunter zu machen. Das Trio hat sich, wie der Albumtitel „Singin´on the streets sounds of Oi!“ unschwer erkennen lässt, dem Oi!-Punk verschrieben und singt größtenteils auf Englisch. Natürlich lässt sich in Liedern wie „In trouble“ oder „Carry on“ das Erbgut alter Helden wie COCKNEY REJECTS oder COCK SPARRER deutlich herauslesen, doch zugleich verstehen es SPARROW 68, ihren Sound frisch und modern rüber zu bringen. Sehr gut gefällt mir der Song „Perdiendo el tiempo“, der aufgrund seines spanischsprachigen Textes noch ein wenig eigenständiger wirkt als die übrigen Lieder. Zudem wird das EDDIE & THE HOT RODS-Stück „Do anything you wanna do“ gleich zweimal gecovert, nämlich einmal mit den Original-Lyrics sowie einmal ebenfalls auf Spanisch. Ob es dieser doppelten Ausführung wirklich bedarf sein dahingestellt, tut aber andererseits auch nicht weh. Insgesamt eine interessante Veröffentlichung, die das Berliner Label Smith & Miller Records hier an den Start gebracht hat.

Bewertung: 7,5/10 Veröffentlichungsdatum: 16.03.2021