SAVAGE BEAT – New world

Das niederländische Punk-Label Rebellion Records ist ja im Allgemeinen für einen eher bodenständigen Sound bekannt. Insofern erfüllen auch SAVAGE BEAT sicherlich die Erwartungshaltung ihrer Label-Stammhörerschaft, denn auf „New world“ liefert der Fünfer aus Amsterdam ehrlichen Street-Rock´n´Roll ab, der soundmäßig – des Plattentitels zum Trotz – eher in der Vergangenheit als in der Gegenwart beheimatet ist. Auffällig sind die vielen Lead-Gitarren-Parts, die Songs wie „League of fool“ oder „Killing time“ meiner Meinung nach eher in der Nähe des Hardrock rücken, während „All bars in town“ hingegen einen deutlichen Oi!-Einschlag vorweisen kann. Spielerisch bewegen sich SAVAGE BEAT definitiv auf einem hohen Niveau, und aufgrund der Tatsache, dass diese EP als einseitig bespieltes 12“ Vinyl mit Bandlogo-Siebdruck auf der Rückseite erscheint, ist das gute Stück obendrein auch noch absolut sammelwürdig.