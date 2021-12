CHURCH OF CONFIDENCE / CHICKEN RELOADED – “We can do the Ska Vol. 2″ (Split-7”)

Zweiter Teil der „We can do the Ska“-Single-Serie, deren eigenwilliges Konzept darin besteht, dass sich Punk-Bands aus unterschiedlichen Teilen der Welt an Ska-Songs versuchen. Der erste Wurf mit MATA-RATOS aus Portugal und LOS PROBLEMAS aus Chile konnte unserem Schreiber Marcus zufolge durchaus als Erfolg verbucht werden, diesmal tasten sich mit CHURCH OF CONFIDENCE und CHICKEN RELOADED Interpreten aus Deutschland und der Schweiz in die Welt des Offbeats vor. Vor allem die Graeser-Punks aus Berlin-Kreuzberg hätte ich mir ehrlich gesagt überhaupt nicht in dieser Rolle vorstellen können, doch ihr Beitrag „Lowlife“ scheint ihnen, nicht zuletzt durch das Dazutun einer Orgel, überraschend geschmeidig von der Hand zu gehen und entwickelt sich nach mehrmaligem Hören zu einem richtigen kleinen Ohrwurm. Nicht weniger verblüffend das Ergebnis von CHICKEN RELOADED: Die Punk´n´Roll erprobten Schweizer haben sich neben einer zusätzlichen Gastsängerin auch noch zwei Bläser*Innen mit ins Boot geholt und schaffen es mit „Combatzone: Playground“, den europäischen Third Wave Ska-Sound der 90er Jahre nahezu perfekt zu imitieren. Zwei Songs, zwei Treffer – ich bin gespannt, welche Überraschungen der nächste Teil dieser Reihe für uns bereit hält!

Bewertung: 7,5/10 Veröffentlichungsdatum: 30.09.2021