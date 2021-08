ALL THE LUCK IN THE WORLD – Neues Album und Tourdaten

Neue Musik und Tourdaten stehen uns von unseren Lieblingen ALL THE LUCK IN THE WORLD bevor. Die drei jungen Iren, die bereits seit der Schulzeit zusammen Musik machen, kündigen ihr neues Album “How the ash felt” für den 12. November 2021 an. Zu dem Blueprint-Interview zu ihrem letzten Album gelangt ihr hier.

Erste Eindrücke davon könnt Ihr in dem Video „Only avenues“ bekommen, bevor im Frühjahr 2022 die Tour anschließt:

ALL THE LUCK IN THE WORLD – 2022

präsentiert von Kulturnews und Bedroomdisco

06.04.2022 – Hannover, Lux

07.04.2022 – Köln, Gebäude 9

08.04.2022 – Hamburg, Bahnhof Pauli

09.04.2022 – Berlin, Gretchen

10.04.2022 – Dresden, Polimagie Festival

11.05.2022 – Münster, Gleis22

12.05.2022 – Mainz, schon schön

13.05.2022 – München, Kranhalle

14.05.2022 – Nürnberg, Club Stereo