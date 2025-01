THE NØ! vs. NO LIFE LOST – Melodien für Momente

Die Hamburger Ska-Punk Band NO LIFE LOST hat sich 1989 gegründet und seitdem in wechselnden Besetzungen eine Handvoll Alben veröffentlicht. Vor fünf Jahren erfolgte dann eine Art Neugründung unter dem Namen THE NØ!, unter dem einige der früheren Bandmitglieder nun wieder mehr oder weniger regelmäßig Konzerte spielen. Mit „Melodien für Momente“ folgt nun die Veröffentlichung einer Art Best Of-LP, mit der noch heute auf den Konzerten gespielte Songs von inzwischen größtenteils vergriffenen NO LIFE LOST-Tonträgern der stetig nachgewachsenen Fangemeinde wieder zugänglich gemacht werden. Dass die Bandmitglieder dem Fußball im Allgemeinen sowie dem Hamburger Oberligisten Altona 93 im Speziellen zugeneigt sind, verrät dabei nicht nur das Artwork, sondern auch Songtitel wie „George Best“, „15:30“ oder „Sparwasser“. Doch auch andere Klassiker wie „Was soll’s“, „Niemand“, „Warten“ oder das MADNESS-Cover „Nightboat to Cairo“ (bzw. „Fähre nach Finkenwerder“) sind hier – teilweise erstmals auf Vinyl – vertreten. Vielleicht schaffen es THE NØ! ja in absehbarer Zeit mal wieder ins Studio, um neues Material aufzunehmen?! Bis dahin jedenfalls ist diese Zusammenstellung definitiv ein gute Überbrückung für fußballaffine Ska-Punk-Anhänger*innen. Viele Grüße Richtung Adolf-Jäger-Kampfbahn!

