THE CHEMICAL BROTHERS – For that beautiful feeling

Kürzlich war die Nichte (23) meiner Freundin in Hamburg zu Besuch, da ihr Vater ihr zu Weihnachten Tickets für DEICHKIND geschenkt hatte. Am nächsten Morgen fasste sie das Konzert knapp zusammen: „Gute Stimmung zwar, aber nicht meine Generation!“

Wie ärgerlich! Da wollte ihr Vater mit den DEICHKIND-Karten nur ausdrücken, wie jung er geblieben ist, und dann geht es am Ende doch in die Hose. Ähnlich könnte es ihm auch ergehen, wenn er seiner Tochter das neue Album von THE CHEMICAL BROTHERS mit den Worten „Hör mal rein! Elektro!“ in die Hand drückt.

Denn mit den angesagtesten Acts der aktuellen Electro/Dance-Szene haben die CHEMICAL BROTHERS im Jahre 2023 ungefähr so viel gemeinsam wie sie selbst Mitte der Neunziger mit KRAFTWERK. Aber das ist gar nicht als Kritik zu verstehen, denn was spricht schon dagegen, akustisch ein wenig in die Vergangenheit einzutauchen. Schließlich galten die beiden Briten selbst als Mitbegründer des Genres Bigbeat, das heutzutage kaum noch eine Rolle spielt. Doch die CHEMICAL BROTHERS bleiben ihrem Stil treu. Wann hat man zuletzt Beats auf einem Elektroalbum gehört, die so sehr nach einem analogen Drumset klingen, wie auf ihrem zehnten Werk „For that beautiful feeling“? Natürlich wurde hier nirgendwo ein Schlagzeug mikrofoniert und aufgenommen. Die Tracks wurden wie eh und je digital zusammengeschraubt, genauso wie die Herren sich wieder ausgiebig in der Trickkiste der Samples, Effekte und Soundmodulationen austoben. Bereits im Opener wird man als Hörer abgeholt und an FATBOY SLIM erinnert, bevor im folgenden „Live again“ wild an den Phaser-Reglern herumgeschraubt wird. Ob auf ihrem neuen Album trotz namhafter Gäste (BECK, HALO MAUD) wieder so große Hits wie „Block rockin‘ beats“, „Setting sun“ und „Galvanize“ dabei sind, wage ich zwar nach mehrmaligem Hören zu bezweifeln, Spaß zu hören macht dieses Album aber nach wie vor. Und ich bin mir sicher, dass die Herren Tom Rowlands und Ed Simons auch mehr als 30 Jahre nach ihrer Gründung noch mächtig viel Vergnügen beim Zusammenbasteln der Songs hatten – just for that beautiful feeling!

Meine Bewertung