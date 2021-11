VERLOSUNG: Gästelistenplätze für “Popup 20 Years”-Konzertreihe

Unglaublich, aber wahr: Die Hamburger Musikagentur Popup-Records feiern in diesem Jahr bereits ihren 20. Geburtstag! Zu diesem feierlichen Anlass präsentieren sie aktuell in diversen Hamburger Clubs eine Konzertreihe mit ausgewählte Künstler*innen aus ihrem Label-, Booking-und PR-Roster. Wir freuen uns, jeweils 2×2 Gästelistenplätze für einige dieser Veranstaltungen verlosen zu können! Alles was ihr dafür tun müsst, ist eine Mail mit dem Betreff „20 Jahre Popup“ an die Mailadresse verlosung@blueprint-fanzine.de zu schicken und uns darin euren Vollständigen Namen sowie die Veranstaltung, die ihr gerne besuchen möchtet, mitzuteilen – und mit etwas Glück gewinnt ihr dann zwei der zur Verfügung stehenden Gästelistenplätze für die entsprechende Show!

Unser Verlosungskontingent umfasst folgende Konzerte:

17.11.2021: X Raiders + Hot Breath im Hafenklang (Einsendeschluss für die Verlosungsteilnahme: 15.11.2021)

Bei den X RAIDERS erwartet euch die volle Punk´n´Roll Breitseite! Oder wie Produzent Attie Bauw (Judas Priest) über sie sagte: “Die lauteste Band, die ich je aufgenommen habe”. Ebenfalls im Hafenklang mit dabei sind die Garage-Rocker HOT BREATH.

20.11.2021: Havington + Deer Anna im Molotow (Einsendeschluss für die Verlosungsteilnahme: 18.11.2021)

Havington ist ein Indie-Pop-Trio aus dem hohen Norden Deutschlands, das bereitsBühnen beimMelt!oder demSWR3 New Pop Festivalbespielen durfte. Die junge Indie-Folk/Ambient-Künstlerin Deer Anna erzeugt mithilfe ihrer elektrischen Gitarre und ihrer Loop-Station melancholische Klangwelten und verträumte Sphären.





23.11.2021: Ouzo Bazooka + The Grand East im Knust (Einsendeschluss für die Verlosungsteilnahme: 21.11.2021)

Freund*innen des Psychedelic-Rocks kommen am 23.11. auf ihre Kosten, wenn OUZO BAZOOKA und THE GRAND EAST im Knust zu Gast sind.





Bitte beachtet, dass es sich um 2G-Veranstaltungen handelt und der Rechtsweg wie immer ausgeschlossen ist)