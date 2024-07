Unser Schreiber Otti bezeichnete DOTA bereits vor 13 Jahren als „eine Singer/Songwriterin zum Gernhaben“. Das haben inzwischen auch viele andere Leute erkannt, und so ist die Berlinerin zu einer festen Größe im deutschsprachigen Singer/Songwriter-Pop geworden und hat zuletzt u.a. mit CLUESO, Dirk von Lowtzow, BLACK SEA DAHU und dem Filmorchester Babelsberg zusammengearbeitet. Denn einer Sache ist Dota Kehr treu geblieben: der stilistischen Vielfalt und der Freiheit, auch ungewöhnliche Wege einzuschlagen. So hat sie stilistisch mehr zu bieten hat als nur Gitarre und Gesang. Reggae, Pop, Bossa Nova, Wave, Chanson, Indie oder Liedermaching – alles bei DOTA mit dabei. Dazu Texte voller Melancholie und Zuversicht, politische Themen in Verbindung mit Poetik und die Kombination von humorvollen Texten mit Nachdenklichkeit. DOTA eben.



Für das bereits ausverkaufte Konzert am 01.08.2024 im Rahmen der „Draußen im Grünen“-Reihe verlosen wir 2×2 Tickets. Schreibt uns einfach bis zum 25.07.2024 eine Mail mit dem Betreff „Dota“ an verlosung@blueprint-fanzine.de.



Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen, unser Dank geht an Jacky von OHA! Music.