Mit seiner Frau Ruth hinterließ Brookln Dekker unter dem Namen RUE ROYALE bereits erste nennenswerte Spuren und zahllose glückliche Gesichter. Doch erst mit seinem Soloprojekt kam der Erfolg, seine Alben landen in den Charts, und er spielt in ausverkauften Hallen. Dabei bewegt sich DEKKER als Solist (bzw. mit kleiner Backing Band) musikalisch in ganz ähnlichen indiefolkigen Gefilden und geht mit seinen persönlichen Texten dabei direkt ins Herz.



Für sein Konzert am 01.08.2024 im Rahmen der „Draußen im Grünen“-Reihe verlosen wir 2×2 Tickets. Schreibt uns einfach bis zum 30.07.2024 eine Mail mit dem Betreff „Dekker im Grünen“ an verlosung@blueprint-fanzine.de.



