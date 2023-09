Reeperbahn-Festival 2023

Die Ankündigung zum letztjährigen Reeperbahn-Festival war noch eindeutig von den Nachwehen der Corona-Zeit geprägt. Mittlerweile ist das Virus fast in der Versenkung verschwunden, auf dem Festival wird es insofern auch keine besonderen Hygieneschutz-Auflagen mehr geben – irgendwie funktionierten Konzerte mit Mindestabstand auch nicht wirklich gut. Bleibt also zu hoffen, dass sich dies in absehbarer Zeit nicht wiederholt.

So lädt das größte Clubfestival Europas auch 2023 wieder die gesamte Musikbranche an die Elbe. Doch nicht nur beruflich damit verbundene Menschen wird es auf die Reeperbahn ziehen, auch musikinteressierte Fans werden wieder im fünfstelligen Bereich anwesend sein und schauen, welche Newcomer es zu entdecken gilt und welche Geheimtipps in ein paar Jahren möglicherweise schon riesige Hallen füllen werden.

Insgesamt werden wieder an die 30 Locations bespielt, darunter neben vielen kleineren Clubs auch der Große Saal der Elbphilharmonie. Neben musikalischen Acts bietet das Reeperbahn-Festival auch ein vielfältiges Rahmenprogramm aus diversen Bereichen von Film, Kunst, Lesungen und Talkrunden.

Insofern heißt es wieder vom 20.-23. September 2023: Vorhang auf auf den Bühnen St. Paulis!

Musik: 3LNA, 49TH & MAIN, 86TVS, AARON, ADOY, ADWAITH, AERA TIRET, AGGRASOPPAR, AILBHE REDDY, ALICE DIMAR, ALINA AMURI, ALOIS, ALTIN GÜN , ANDA MORTS, ANDRINA BOLLINGER, ANGIE MCMAHON, ANNAHSTASIA, ANNIE HAMILTON, ANTJE SCHOMAKER, APSILON, ARAB STRAP, ARKAN45, ARLO PARKS, ARNY MARGRET, ART SCHOOL GIRLFRIEND, ARTUR & VANESSA, ASBEST, AUGN, AVEC, AYMZ, AYSAY, AZIYA, BABY’S BERSERK, BALA DESEJO, BANDIT BANDIT, BÄRCHEN UND DIE MILCHBUBIS, BARTEES STRANGE, BAYUK, BAZZOOKAS, BECKS, BECKY SIKASA, BEKA, BEL, BERNHOFT, BERQ, BIBIZA, BIG SPECIAL, BILLY BRAGG, BIPOLAR FEMININ, BLACK HONEY, BLACKWAVE., BLOOD RED SHOES, BLUMENGARTEN, BLUSH ALWAYS, BOB VYLAN, BOBBY ALU, BON ENFANT, BOOGEY THE BEAT, BOW ANDERSON, BOY BLEACH, BRANDON HOWARD ROY, BRENNAN SAVAGE, BROCKHOFF, BRUCKNER, BURNOUT OSTWEST, BUSH-IDA, C’EST KARMA, CAM KAHIN, CAMERON HAYES, CARLO KARACHO, CARY, CARYS, CERYS HAFANA, CHAILD, CHALK, CHAZZ LUCK, CHERISE, CHINCHILLA, CHRISTIAN LÖFFLER, CIRCA WAVES, CIRCE, CLOUDY JUNE, CMAT, COBEE, COMA, COTOBA, COUSINES LIKE SHIT, CUCAMARAS, CVC, DAISY THE GREAT, DAKOTA SLUITEN, DAMONA, DASRADIAL, DEADLETTER, DEAR DEER, DEATHCRASH, DEKKER, DESIREE DAWSON, DIE CIGARETTEN, DIE SELEKTION, DIGGIDANIEL, DIGGING ROOTS, DI-MEH, DINER DRUGS, DIRTY SOUND MAGNET, DISKOPUNK, DOTTIE ANDERSSON, DREAM NAILS, DUMP BABES, DURRY, DYLAN CARTLIDGE, EASY EASY, EBOW, EGYPTIAN BLUE, ELA, ELLEVATOR, ELLISON, ENGLISH TEACHER, ENKAY, ENNIO, ESFAND, ETRAN DE L’AïR, EVA MCBEL, EVIL EBENEZER, EYELAR, FAT DOG, FEATURETTE, FERGE X FISHERMAN, FIIO, FILLY, FLAWLESS ISSUES, FLOODLIGHTS, FLORENCE BESCH, FLYYING COLOURS, FRED ROBERTS, FUFFIFUFZICH, FUTURE STATIC, GASPAR CLAUS & CASPER CLAUSEN, GAST, GEESE, GENA ROSE BRUCE, GEORG STENGEL, GET JEALOUS, GEWALT, GILLIE, GIRL SCOUT, GIRLWOMAN, GLEN CHECK, GO-JO, GOLDKIMONO, GRANDBROTHERS, GRANDSON, GRETEL HÄNLYN, GROVE, HANNA NOIR, HANNES, HANSEMÄDCHEN, HAUSCHKA, HAVIAH MIGHTY, HENRYY, HOLLY HUMBERSTONE, HOTWAX, ICHIKO AOBA, IEDEREEN, ILAYDA, INIKO, ISAK DANIELSON, ISKWE, IVANA, JACK CURLEY, JACK IN THE WATER, JAMES HERSEY, JAZMIN BEAN, JEAN-MICHEL BLAIS, JEREMIAS, JERRY HEIL, JESHI, JESSICA WINTER, JOE UNKNOWN, JOELINA, JOHANNES WORMS & NASTI, JOLLE, JOPLYN, JORDAN MACKAMPA, JOSH ISLAND, JUDI&COCHO, JÚLIA COLOM, JULIE PAVON, K.FLAY, KAKTUS EINARSSON, KARA JACKSON, KASI, KATHA PAUER, KATHRYN JOSEPH, KATIE GREGSON-MACLEOD, KAWALA, KEEP DANCING INC, KEIR, KELSY KARTER & THE HEROINES, KID BE KID, KIDS RETURN, KIDS WITH BUNS, KOIKOI, KUOKO, KUZI CEE, KYLE MCKEARNEY, KYNSY, LA COLÈRE, LA NEFERA, LA PLACE, LA SÉCURITÉ, LADY BANANA, LAU, LENA & LINUS, LEVIN LIAM, LIL CHERRY & GOLDBUUDA, LIME CORDIALE, LIN, LINA, LINA MALY, LIRAZ, LISKA, LORENZO SORIA, LOUPE, LOVELESS, LUCIFER XO, LUCKY LO, LUNA, LUNA MORGENSTERN, LYNKS, LYSCHKO, MACE THE GREAT, MADDIE ZAHM, MADMADMAD, MAGGIE ANDREW, MAPLE GLIDER, MAR MALADE, MARC MAS, MARIA BASEL, MARIA HEIN, MARIE BOTHMER, MARISSA BURWELL, MARIYBU, MATT CORBY, MAYBERG, MAZ, MEHMET ASLAN, MICHIGANDER, MINA RICHMAN, MISCHGEWEBE, MISE EN SCENE, MITCH SANTIAGO, MORITZ FASBENDER, MOSES YOOFEE TRIO, MOTHER’S CAKE, NANTI, NAYA ALI, NDR VOKALENSEMBLE & STIMMING, NEEVE, NIEVE ELLA, NIKOTIN, NILS KEPPEL, NOAH DERKSEN, NOËP, NOISY, NOSO, NOTH, NOVA TWINS, NOVAA, NU GENEA, NUEVE DESCONOCIDOS, NY OH, NYSSA, OLIVIA WENDEL, ONLY THE POETS, ORBIT, OTTOLIEN, PABLO BROOKS, PÆRISH, PARIS PALOMA, PAULA CAROLINA, PAULA HARTMANN, PAULA PAULA, PAVELO & SCHNELL, PEACE FLAG ENSEMBLE, PENELOPE SCOTT, PFOERTNER, PICTURE PARLOUR, PICTURE THIS, POGENDROBLEM, PONGO, POULISH KID, POUNDO, PRIMA QUEEN, PUMA BLUE, QUERALT LAHOZ, RAHEL, RED OCEAN, REEZA, RIA, RITTER LEAN, RYAN MCMULLAN, SABRINA BELLAOUEL, SAM HIMSELF, SAM QUEALY, SANS SOUCIS, SARAH REEVES, SAVVY, SENTA, SHAUN FARRUGIA, SHELL BEACH, SHITNEY BEERS, SILVAN STRAUSS, SIRENS OF LESBOS, SKAAR, SKINNY PELEMBE, SOCIAL DYNAMICS, SOFIA KOURTESIS, SOFIE ROYER, SOFT LOFT, SOMEONE, SOPHIA BLENDA, SOPHIE MAY, SORCHA RICHARDSON, SOUKOU, SPARKLING, SPILL TAB, SPRINTS, SQF2000, STORRY, SUPERBLOOM, SUSAN O’NEILL, SYMBA, T. THOMASON, TAYNE, TEAM SCHEISSE, TECHNOFIX!, TELEMAN, TELENOVA, TEMPLES, TERRY UYURAK, THE BUG CLUB, THE CRAB APPLES, THE GARRYS, THE HIVES, THE JOY HOTEL, THE KOMETS, THE LAST CONCORDE, THE LAST DINNER PARTY, THE MARY WALLOPERS, THE OMNIFIC, THE PILL, THE PRETENDERS, THE STAVES, THE TERRYS, THE TRADE-OFFS, THE VICES, THELMA PLUM, THIS IS THE KIT, THOMAS MEILSTRUP, TIFLIS TRANSIT, TIRZAH, TJARK, TOFLANG, TOMODE, TOTALEMENT SUBLIME, TRAMHAUS, TRÄNEN, TRAUMATIN, TUA, UCHE YARA, UMA, UTO, UZI FREYJA, VANITY MIRROR, VERONICA FUSARO, VICTOR RAY, VICTORIA NADINE, VIJI, VOR, VOX REA, WA22ERMANN, WALKWAYS, WATERBABY, WHAMMYBOY, WIDE MOUTH MASON, WILL VARLEY, WILLIAM THE CONQUEROR, WILLIE STRATTON, WILLOW PARLO, WOLF & MOON, WOLF SAGA, WOODY, WYN STARKS, YECCA, YET NO YOKAI, YFG PAVE, YIKES, YMNK, YOLANDE BASHING, ZAHO DE SAGAZAN, ZECK, ZUSTRA

Datum: 20.-23.09.2023

Ort: Hamburg, diverse Clubs rundherum der Reeperbahn

Tickets: https://www.reeperbahnfestival.com/