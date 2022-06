SUEDE RAZORS – No Mess, No Fuss, Just Rock ‘N’ Roll

Ich komme ja fast direkt vom Contra Bash Festival aus Dresden, welches am letzten Wochenende stattfand. Die Eindrücke sind noch recht frisch, von diesem wirklich sympathischen Indoor Festival in der ostdeutschen Elbflorenz. Tolle Orga, coole Bands, gute Preise und ´nen super Laden. Hätte ich mir im Vorwege fünf Contra-Bands wünschen können, wären SUEDE RAZORS vielleicht mit dabei gewesen. Ich selber habe die Kalifornier leider noch nicht live erleben dürfen. Die nächste Möglichkeit gibt es dann im Herbst diesen Jahres, u.a. auf dem Pogorausch Festival und auf dem Rebellion Festival. Die schlechte Nachricht gleich vorab, leider nur sechs Songs, in 19:20 Minuten. Wobei es sich bei “I`m a Rebel“ sogar um ein Cover der deutschen Heavy-Metal-Band ACCEPT handelt. Ähnlich wie THE BABOON SHOW, wird dem Klassiker aber der eigene Stempel aufgedrückt, passt. Hervorheben kann und will ich keinen der fünf weiteren Songs. Getragener, hymnischer Bovver Boy-Sound, der rockigen Sorte. Rock ‘N’ Roll mit gepflegtem Kurzhaarschnitt, 70’s Punk, alles noch bevor Garry Bushell dem Begriff Oi! überhaupt eingefallen ist. Ausnahmeband, bin begeistert.





Bewertung: 8/10 Veröffentlichungsdatum: 25.03.2022