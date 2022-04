Schubladendenken #2 (Labelsampler Bakraufarfita Records)

Fünf Jahre nach Nummer 1 ist es nun wieder soweit: Bakraufarfita Records bringen die zweite Ausgabe von Schubladendenken heraus. Dieses Mal auf zwei CDs, mit 34 Songs und jeder Menge unveröffentlichtem Material darunter. Beginnend schon mit 100 KILO HERZ und “Nichts ist anders”, einem Song, der leider viel zu gut in die aktuelle Zeit passt. Hiernach erklären uns DETLEF endlich “Deutsche Männer” so richtig, denn “selbstbewusst ist immer der, der nicht viel denkt”.

Was auf Schubladendenken #2 schnell klar wird: Bakraufarfita Records haben eine große Bandbreite des großen Begriffes Punk auf ihrem Label versammelt, von der elektronischeren Variante (THE TOTEN CRACKHUREN IM KOFFERRAUM) über den Hafenemo SPANDAUs, die verspielte KUMPELBASIS, fast schon balladeske Momente wie bei KOMMANDO MARLIES’ “Traumurlaub”, metallische Gitarrenläufe wie bei KALLE, HipHop von BÜCHSE bis hin zum mehr oder weniger klassischen Punk von PARTOUT, die uns zum “Rennen” auffordern. Und all das schon auf der ersten CD. Das macht diesen Labelsampler aber eben auch so interessant, hier wiederholt sich nichts, ist nichts vorhersehbar oder läuft in den geregelten Bahnen ab, die uns das Leben doch angeblich so einfach machen.

Apropos: Einfach machen es uns die Bands nicht, die auf diesem Sampler vertreten sind. Vielmehr fordern sie unsere Aufmerksamkeit, unsere Achtsamkeit, unsere Menschlichkeit allesamt ein. Ob es nun darum geht, sich politisch gerade zu machen, für andere aufzustehen oder auch einfach mal mit dem Schicksal eines anderen mitzufühlen – Schubladendenken #2 verlangt eben wieder genau das nicht von uns: Schubladendenken.

Darüber hinaus aber wird jede:r Hörer:in mit großer Sicherheit auch Bands kennenlernen, die vorher noch keine Rolle im eigenen musikalischen Kosmos spielten, nach dem Hören dieses Samplers aber schnell ihre Position ändern werden. Mein persönliches Beispiel hierfür sind KURSCHATTEN, deren “10 Liter Traurigkeit” mich einfach umgehauen hat. Und so werdet mit Sicherheit auch ihr in dieser großen Auswahl eure neuen Favoriten ausmachen können, ob diese nun LEONARDO IM CABRIO, DER FEINE HERR SOUNDSO oder auch THE INCREDIBLE HERRENGEDECK heißen mögen.

In jedem Fall: Viel Spaß beim Hören, Entdecken und… Denken!