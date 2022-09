Reeperbahn-Festival 2022

Das Reeperbahn-Festival war eines der sehr wenigen Festivals, das auch in der Corona-Zeit stattgefunden hat. Dabei galt es als Referenz für weitere Indoor-Veranstaltungen unter den entsprechenden Hygieneschutz-Auflagen. Doch in der letzten Zeit ist das Virus schon sehr in den Hintergrund getreten, auf Konzerten stand man bereits wieder ziemlich eng und meistens ohne Maske beisammen – fast so, als ob gar nichts gewesen wäre. Mit einigen entscheidenden Ausnahmen: Vorverkäufe laufen aktuell nur recht schleppend an und Konzerte und sonstige Kulturveranstaltungen werden allgemein schlechter besucht als zuvor. Anscheinend ist COVID eben doch noch nicht allen Leuten egal, was prinzipiell ja eine lobenswerte Einstellung ist, wenngleich es der Kulturbranche merklich schadet. So wurden zuletzt viele Konzerte doch noch mal abgesagt, ganz ähnlich wie in den letzten zwei Jahren.

Doch das Reeperbahn-Festival wird mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit wieder stattfinden, und zwar ähnlich groß wie in der Prä-Coronazeit. Das heißt konkret: ca. 35 Locations, darunter drei Open-Air-Bühnen und der Große Saal der Elbphilharmonie, und auch das Delegates-Festival für die Musikbranche soll wieder stattfinden. Insofern heißt es wieder vom 21.-24. September 2022: Vorhang auf auf den Bühnen St. Paulis!

Musik: 250, ABBY ROBERTS, ADRIANO KOCH, AL-QASAR, ALBI X, ALEXANDRA ZYKONOV, ALEX LAHEY, ALFAH FEMMES, ALYONA ALYONA, ALYSHA BRILLA, ANAÏS, ANDREW WAITE, ANNA BASSY, ANNA CALVI, ANNA ERHARD, ANOTHER VISION, ARDEN, ATOEM, AZE, BABY QUEEN, BANJI, BATBAIT, BDRMM, BEACHPEOPLE, BEC SANDRIDGE, BERGLIND, BETTEROV & FRIENDS, BEVERLY KILLS, BIBIZA, BILLY NOMATES, BILLY RAFFOUL, BLANKS, BLAUE BLUME, BLU DETIGER, BLUE HAWAII, BONAPARTE & SOPHIE HUNGER, BOUNTY & COCOA, BRADEN LAM, BRATŘI, BRENDA BLITZ, BRIMHEIM, BROCKHOFF, BROOKE COMBE, BULGARIAN CARTRADER, CARI CARI, CAROLINE ROSE, CARTEL MADRAS, CASH SAVAGE & THE LAST DRINKS, CASSIA, CHAM LÉON, CHARLES WATSON, CHARLIE BURG, CHARLIE CUNNINGHAM, CHARLOTTE BRANDI, CHARTREUSE, CHE, CHOSES SAUVAGES, CHRISTIN NICHOLS, CLOCKCLOCK, COACH PARTY, COSBY, COSMA JOY, CRAWLERS, DAJUNG, DANA GAVANSKI, DANIEL BLAKE, DANIEL LANOIS, DANI LARKIN, DAS BISSCHEN TOTSCHLAG, DAS PARADIES, DAYYANI, DEBBIE, DECLAN O’DONOVAN, DEER ANNA, DENISE CHAILA, DIANA GOLDBERG, DIE WÄNDE, DINA SUMMER, DISTRICT FIVE, DITZ, DOBRAWA CZOCHER, DONKEY KID, DONNA BLUE, DOTE, DYLAN, DŸSE, EEE GEE, EKKSTACY, ELENA RUD, ELENA STERI, ELI PREISS, ELLEN FROESE, EMILIE ZOÉ, ENILORA, ENNIO, ENOLA GAY, ESTHER GRAF, ETTA MARCUS, EVELINN TROUBLE, EWAN MAINWOOD, EYDÍS EVENSEN, FEATURETTE, FEMALE RAGE, FERDOUS, FIEH, FIRST HATE, FLÉCHE LOVE, FLUPPE, FRANCIS OF DELIRIUM, FREEKIND., FRENCH 79, FRIEDBERG, GEORGE O’HANLON, GHOSTLY KISSES, GIRLI, GOOD WILSON, GRANT, GREATEST HITS, GUNNER + SMITH, GURRIERS, GUS ENGLEHORN, H.B. NIELSEN, HANNAH GRAE, HATCHIE, HAWA, HAZLETT, HEART DIRECTORS CLUB, HEAVE BLOOD & DIE, HIGHSCHOOL, HJALTE ROSS, HOLY MOTORS, HOMESHAKE, HONEYGLAZE, HURRAY FOR THE RIFF RAFF, HÆCTOR, ILAYDA, IMOGEN, JAYWOOD, JOE & THE SHITBOYS, JOHN MOODS, JONAS RINGTVED, JORDAN KLASSEN, JOSH CASHMAN, JOSHUA J, JOY CROOKES, JULI GILDE, K.ZIA, KAREL, KEKE, KEROSIN95, KIDI, KINGS ELLIOT, KIWI JR., KLIFFS, KOKI NAKANO, KUAMI EUGENE, KÅRP, L.A. SALAMI, LADANIVA, LAWN CHAIR, LAYLA, LEFTOVERS, LES HAY BABIES, LES HOTESSES D’HILAIRE, LIE NING, LIME GARDEN, LITTLE DESTROYER, LIZ LAWRENCE, LOKI, LOKRE, LOLA MARSH, LOSTBOI LINO, LUCY KRUGER & THE LOST BOYS, LUKE NOA, LYDSTEN, M.BYRD, MABE FRATTI, MAFFAI, MARÍ, MARLON HAMMER, MAUVEY, MEIMUNA, MESKEREM MEES, MIA MORGAN, MICHAEL MORAYEK, MINE, MOGLII, MONCRIEFF, MONVOL, MOON MATES, MOTHERHOOD, MYLE, MY UGLY CLEMENTINE, NAIMA BOCK, NAND, NASHI44, NEON NEET, NERD CONNECTION, NICK FAYE, NORA OG, NOTH, NOTHHINGSPECIAL, NOVEMBER ULTRA, NOW OR NEVER, NUELA CHARLES, NUHA RUBY RA, OLIVER FRANCIS, OLYMPYA, OPUS KINK, OSCAR LANG, OUM SHATT, PANO, PAUL SIES, PAULA HARTMANN, PET DEATHS, PETROL GIRLS, PHILINE SONNY, PINA PALAU, PITOU, PLANET, PÖBEL MC, POESY, PONGO, POOL, POWER PLUSH, PRISMA, PUBLIC DISPLAY OF AFFECTION, PURE CHLORINE, QUINZEQUINZE, RAUCHEN, REAL LIES, RESI REINER, ROBERT AMES & BEN CORRIGAN, ROLF BLUMIG, ROLLER DERBY, RUTA MUR, SAVEUS, SAYA NOE, SCARLET PLEASURE, SHANII22, SHARAKTAH, SHARKTANK, SINEAD O’BRIEN, SKINNY DYCK, SKINNY LISTER, SLOPES, SOFTCULT, SON MIEUX, SOPHIA KENNEDY, SOULY, SPILIF, STEINTOR HERRENCHOR, STELLA SOMMER, STONE, STRANDHASE, TAKESHI’S CASHEW, TAMZENE, TAPEWORMS, TAXI KEBAB, TEMMIS, TEMPS CALME, TERRA SPENCER, THE DAYDREAM CLUB, THE DEARS, THE FEROCIOUS FEW, THE GARRYS, THE GOA EXPRESS, THE HAUNTED YOUTH, THE MYSTERINES, THE RILLS, THE SHERLOCKS, THE SNUTS, THE STRING THEORY, THOMAS AZIER, THUMPER, TOMMY LEFROY, TRASH, TRIBE FRIDAY, TUYS, ULTRAFLEX, VLURE, VOMIT HEAT, WILHELMINE, WILL LINLEY, WILLY MASON, WITCH FEVER, WU-LU, XAY, XL THE BAND, YAEL, YUGO, YUNÈ PINKU

Datum: 21.-24.09.2022

Ort: Hamburg, diverse Clubs rundherum der Reeperbahn

Tickets: https://www.reeperbahnfestival.com/