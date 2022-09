PABST – Crushed by the weight of the world

Ein ziemlich fetter Opener dröhnt uns von “Crushed by the weight of the world” entgegen. “Dead ahead” zeigt offensiv und direkt, wo der Hase langläuft. PABST machen keine Gefangenen und legen vom ersten Ton an mit voller Kraft los, reißen dich mit, ob du nun willst oder nicht. Krachende Gitarrenmusik, die ihre Wirkung nicht verfehlt und sich trotz aller Lautstärke melodisch in den Ohren festsetzt. Kein Wunder also, dass sich El Hotzo dazu bereiterklärte, die Presseinfo zu verfassen – und dies sehr überschwänglich tat.

Besonders angetan bin ich persönlich von einigen Texten, die PABST auf ihrem neuen Album raushauen. Diese beschreiben mit ziemlicher Genauigkeit das Lebensgefühl der Millenials, bestes – oder eines der besten – Beispiel hierfür ist “Locker room”. Die Berliner bieten insgesamt ausgefeilten Gitarrenrock mit einer deutlich noisigen Attitüde, die schon auf Platte spüren lässt, welch eine Macht da auf die Hörenden zurollt, die sich live sicherlich noch deutlicher und umfassender entfesselt. Diese sägenden Gitarren, die wirklich derbe harten Drums, all das fügt sich zu denkwürdigen Rocknummern zusammen, die sich ihren Weg durch jede Wand bahnen, ohne Rücksicht auf Verluste. Klar, man hört sie heraus, die Epigonen der vergangenen Jahrzehnte, die PABST heraufbeschwören. Doch sind sie alles andere als ein Abklatsch, vielmehr setzen sie neue Maßstäbe im Bereich des gitarrenorientierten Indie-Rocks.

