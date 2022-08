LOMBEGO SURFERS – The High Side

Seit über 30 Jahren treiben die LOMBEGO SURFERS nun schon ihr Unwesen und bringen ihren “Voodoo Punk” auf die Bühnen der kleinen, schwitzigen Clubs. Und irgendwie sind sie bislang völlig unter meinem Radar geblieben. Mit “The High Side” – Album Nr. 12 des Trios aus Basel & Boston – ändert sich das nun zum Glück, denn der Proto-Punk Sound mit Surf-Kante weiß zu begeistern.

Hier wird erstklassiger schrammeliger Garage Rock geboten: Ungestüme Riffs treffen auf schnoddrigen Gesang und werden von treibenden Drums nach vorne gepeitscht. Die Produktion klingt angemessen roh – ein Bisschen so, als würden MC5 und die STOOGES in der kalifornischen Sonne surfen gehen, um schlussendlich in einer düsteren Kaschemme bei mindestens ein paar Whisky zu viel zu versumpfen. Prädikat: Empfehlenswert.