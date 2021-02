KARWENDEL – Für den Moment

Immer wieder interessant, wenn Menschen, die man zwar nicht persönlich, doch aber über regelmäßigen Mailkontakt kennt, plötzlich ein neues Licht auf ihre Person scheinen lassen. Das passierte jetzt wieder bei Sebastian Król alias KARWENDEL aus Hamburg, mit dem ich vorher eher PR für andere Bands verband. Nun hat er seine erste EP “Für den Moment” veröffentlicht und zeigt sich von seiner Singer/Songwriter-Seite. Und diese Seite ist gar nicht mal eine schlechte.

Ein wenig wie FINK, ein wenig auch wie ELEMENT OF CRIME, beeinflusst von skandinavischen Klängen, so wirkt KARWENDEL auf mich. Eine von zart-poppigen Momenten durchzogene und bestärkte, dann auch wieder beschwingt-folkige Musik, die durchaus auch klingt, als käme sie frisch aus der Bar, in der wir die letzte Nacht gezecht haben (oder seit so langer Zeit mal wieder gerne hätten!). Zumeist liegt jedoch eine gewisse Melancholie in der Luft. Hinzu kommen deutschsprachige Texte, die durch ihre Besonderheit auffallen. Hier werden keine einfachen Reime aneinandergereiht, vielmehr geht es um eine tatsächliche Aussage, eine tatsächliche Gefühlslagen-Beschreibung. So gelingt es KARWENDEL auch gut, sich im weiten Feld der Singer/Songwriter als strahlende Blume herauszustellen. Eine schöne Sache, sicherlich nicht nur für einen Moment.







Bewertung: 7/10 Veröffentlichungsdatum: 22.01.2021