GARBAGE – Beautifulgarbage (20th anniversary edition)

Es ist mal wieder einer dieser “Wanna feel old?”-Momente. Ja, tatsächlich, auch “Beautifulgarbage” ist mittlerweile satte 20 Jahre alt. Aber auch nach dieser Zeit klingen die Songs alles andere als alt oder gar verstaubt. Vielmehr ist es GARBAGE gelungen, mit ihrem dritten Album (oder “Kind”, wie sie selbst sagen) der musikalischen Zeit um einige Schritte voraus zu sein. “Beautifulgarbage” bietet Crossover der Masterklasse, zeigt, wie flexibel und vielseitig die Band war und ist, lässt eigentlich keiner Hörer:in die Möglichkeit zur Flucht, dieses Album hält alle in Atem und Bann. Und da sprechen wir nur von der originalen Version.

Die Anniversary-Edition enthält (natürlich) noch so einiges mehr, was das Herz aller Sammler:innen höher schlagen lassen dürfte. Hervorragende Liveaufnahmen, seltene Acoustic-Versionen sowie grandiose Coverstücke (“Wild horses”!), Demos und jede Menge Mixe werden uns auf diesem Schmuckstück mitgeliefert und ans Herz gelegt. Alle, die sich um die Jahrtausendwende in den Diskotheken dieser Welt herumtrieben, oder auch diejenigen, die gerade erst ihr Interesse an Musik entdeckten, werden sich daran erinnern, wie es war, sich zu diesen Klängen zu bewegen und – wer weiß – vielleicht auch mal zu knutschen. Zwei Dinge jedenfalls zeigt diese Anniversary-Edition von “Beautifulgarbage”, die in verschiedenen Formen herausgebracht wird (natürlich auch Vinyl!): 1. Welch ein großartiges Album mit visionärer Musik GARBAGE da auf die Beine gestellt haben und 2. dass die Zeit viel zu schnell vergeht. Dennoch ist’s schön, wie viele Erinnerungen das Hören dieses Albums hervorruft. Und wie viele es wohl noch erzeugen wird.

Bewertung: 8/10 Veröffentlichungsdatum: 05.11.2021