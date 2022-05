Elbjazz 2022

Zwei Jahre lang war es still an der Elbe. Doch nach einer viel zu langen coronabedingten Pause geht es nun rund um den Hamburger Hafen wieder los: Elbjazz is back! Wie gehabt werden am Pfingstwochenende wieder zwei Tage lang alle Jazzfans auf ihre Kosten kommen. Und wie das Programm bereits verrät, werden nicht nur Jazzliebhaber ihren Spaß haben, sondern auch Musikfans aus anderen Genres.

Bereits seit 2010 ist der Hamburger Hafen Kulisse für dieses besondere Musikereignis, das inzwischen zu den renommiertesten Jazzfestivals in Europa zählt. Dabei kommt die typische Atmosphäre des Werftgeländes von Blohm+Voss, neben Bühnen in der Hafencity, in der Hauptkirche St. Katharinen, dem Mojo-Club am Anfang der Reeperbahn, in einer Schiffbauhalle und natürlich der Elbphilharmonie besonders zur Geltung, um den Besuchern ein hanseatisches Flair zu vermitteln. Ein Wochenende, das sich zwischen riesigen Kränen, großen Docks und den typischen Hamburger Barkassen abspielt – was will der Seemann mehr?

Das Programm zeigt sich wieder vielfältig wie eh und je, zu den musikalischen Acts kommt noch ein vielfältiges Rahmenprogramm hinzu, bestehend aus Workshops, Kinderprogramm, Filmen und Ausstellungen.

Musik: ACHER SOMMER ENDERS, BLUFF FEAT. JULIUS GAWLIK & CHRISTIAN MÜLLER, BOBBY RAUSCH, CATS & BREAKKIES, CLARA LUCAS & HAUKE RENKEN, CLÉMENCE MANACHÈRE UNTERWASSER, DINEV-ANFINSEN QUARTET, DONNY MCCASLIN, GOLDEN DAWN ARKESTRA, JACO 70, JAZZANOVA & DJ AMIR, JOHN MCLAUGHLIN & THE 4TH DIMENSION, JUDI JACKSON, KNOLLEKTIV, LADY BLACKBIRD, LELÉKA, MATHIAS EICK & THE NORWEGIAN WIND ENSEMBLE, MATTHEW WHITAKER, MELODY GARDOT, MOKA EFTI ORCHESTRA FEAT. SEVERIJA, MYLES SANKO, NDR BIGBAND FEAT. SILVAN STRAUSS, NILS LANDGREN FUNK UNIT, OLIVIER LE GOAS & RECIPROCITY, OMER KLEIN & SEBASTIAN STUDNITZKY, RANKY TANKY, RICHIE BEIRACH TRIO, SASKYA, SIMON OSLENDER SUPER TRIO, SPIRIT FEST, STEPHANIE LOTTERMOSER, THE COLLECTIVE ABROAD, THE MAUSKOVIC DANCE BAND, THE PREMIER FEAT. LUTZ KRAJENSKI, THOMAS D & THE KBCS, VINCENT DOMBROWSKI, WEB WEB X MAX HERRE, WENDY MCNEILL, YASMIN WILLIAMS, YOUN SUN NAH, YĪN YĪN, ZARA MCFARLANE

Datum: 03./04.06.2022

Ort: Hamburger Hafen und umzu

Zuschauer: ca. 15.000

Tickets: https://www.elbjazz.de