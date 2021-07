Draussen im Grünen 2021

In den letzten Jahren gab es in Hamburg die schöne Konzertreihe „Sommer in Altona“, die mit hochkarätigen Veranstaltungen den allgemein konzertschwachen Sommer verkürzte. Diese Reihe gibt es, vielleicht auch Corona-bedingt, zwar nicht mehr, aber sie wurde quasi ersetzt durch „Draußen im Grünen“, das seit 2020 im Hamburger Planten un Blomen stattfindet und künstlerisch nicht minder attraktiv ausfällt. Auch in diesem Jahr haben die Macher wieder ein geschmackvolles und abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, das von Punk über Indie, Singer/Songwriter, Lesungen bis hin zu Modern Jazz und Death Metal so einiges zu bieten hatte.

Deshalb weist blueprint gerne auf die folgenden Corona-konformen Veranstaltungen hin:

25.06.21 Oper im Park

26.06.21 19. Hamburger Comedy Pokal

02.07.21 MILLIARDEN

03.07.21 Kampf der Künste – Poetry Slam Open Air

09.07.21 LE FLY

10.07.21 L’AUPAIRE

13.07.21 POEMS FOR JAMIRO

15.07.21 WALLIS BIRD

16.07.21 Revolt! w/live: ENDSEEKER, OPHIS, NIGHT LASER, REAVERS

21.07.21 JEREMIAS

22.07.21 FORTUNA EHRENFELD

23.07.21 ROGERS

24.07.21 CARSTEN MEYER & LUCAS KOCHBECK (Früh- und Spätshow)

28.07.21 MERET BECKER, LULU HACKE, KAI SCHOORMANN – kleines Konzert unter Freunden

29.07.21 HUNDREDS

30.07.21 QUERBEAT

31.07.21 SARAH LESCH

06.08.21 LÙISA

12.08.21 RIKAS

13.08.21 JUPITER JONES

14.08.21 GRANDBROTHERS

16.08.21 ROY BIANCO & DIE ABBRUNZATI BOYS

17.08.21 GISBERT ZU KNYPHAUSEN & KAI SCHUMACHER

18.08.21 FUNNY VAN DANNEN

21.08.21 Golden Sneakers Hip Hop Open Air

22.08.21 CARI CARI

24.08.21 ANTILOPEN GANG (ausverkauft)

25.08.21 Grand Hotel im Grünen

27.08.21 NIELS FREVERT

01.09.21 JOEY CAPE (Booze Cruise)

11.09.21 ENNO BUNGER

12.09.21 ITCHY – 20 Years Down The Road (Lesung & Akustik-Konzert)

14.09.21 KLEE

15.09.21 SOPHIA KENNEDY

18.09.21 ALIN COEN

19.09.21 Reisen Reisen – Der Podcast (Geo Saison & FairWeg)

Schaut für weitere Infos und Updates einfach auf https://draussenimgruenen.de/ vorbei!