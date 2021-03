ANTISCHALL – Glückskeks

Manchmal kommt man als Rezensent gar nicht drum herum, die im Infoschreiben mundfertig servierten Häppchen aufzugreifen. Denn angesichts des Openers „Angelika“ ist der Vergleich zwischen ANTISCHALL und ADAM ANGST einfach zu nahe liegend, um ihn nicht in die CD-Besprechung einfließen zu lassen. Demzufolge bewegt sich das halbe Dutzend Lieder auf „Glückskeks“ zwischen den Polen Punk, Rock & Postcore, ohne dabei allzu lange auf einer Stelle zu verharren. Auffällig ist das häufige Zusammenspiel aus breitbeinigen Strophen und hymnischen Refrains, den der Fünfer aus Ulm nahezu perfekt beherrscht. Eine weitere Besonderheit, die ANTISCHALL von artverwandten Bands wie MARATHONMANN oder KMPFSPRT abhebt, ist zudem das Wechselspiel aus männlichem und weiblichem Gesang, das dem Spannungsbogen der Lieder zusätzlich gut tut. Dass sie darüber hinaus auch noch ein Händchen für abstraktere Songstrukturen haben, zeigen sie im Rausschmeißer-Song „Wir sollten die Sonne verklagen“. Gute Voraussetzungen also, um in Zukunft auch überregional zu einer festen Größe heranzuwachsen.

Bewertung: 7/10 Veröffentlichungsdatum: 12.02.2021